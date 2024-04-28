Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz' - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Eyüpspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ligde kalma mücadelesinin son iki maça kalabileceğini belirtti. Arslan, takımın birlikteliğe ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bu yükün sadece takımın değil, tüm şehrin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

28.04.2024 19:54
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- Cihat Arslan: "İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz "

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Eyüpspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz ama kalacak görünüyor. Burada bir daha birlikteliğe, bütünlüğe ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla beraber kaldırabileceğimiz bir yük değil" dedi.

Kendi sahasında Eyüpspor'a 3-1 yenilerek ligde kalma şansını son iki maça bırakan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maç sonu açıklamalarda bulundu. Ligde kalmalarının büyük ihtimalle son iki maça kalacağını söyleyen Arslan, "Ligde kalma mücadelesi verirken taraftarımıza teşekkür ediyorum ama bütünleşememenin sıkıntılarını da yaşıyoruz. Kimsenin kimseden haberi yok, kimsenin kimseye desteği yok. Maçtan önce yönetim kurulu geldi. Şehrimizde önemli bir yerde olan bir kişi, takım düşerse düşsün demiş. Yani çok enteresan. Yani bunu diyebilen insan bu şehirde nasıl yaşıyor. Diğer takımlar bütünleşirken bizim dağılmamamız lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Yani düşerse düşsün, bu çok ağır bir şey. Sonrasında Eyüpspor'u sonuna kadar kutluyorum. Yanlış anlamayın, biz Eyüpspor'dan hiçbir şey istemedik, Allah korusun. Çünkü bize yapılan kıyak başkasına zulümdür. Bu yüzden ben verdikleri mücadeleyi tebrik ediyorum. Sadece orada bir penaltı pozisyonunda sakin olun, ne de olsa VAR var dedim, orada ben hata yaptım, özür dilerim. Durum bu, Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Biz 2-1'den sonra çok pozisyona girdik. Hatta bir puanı cebimize de koyabilirdik ama onların önemli silahları var. Mağlup olduk ama puan tablosuna baktığınızda mücadele son iki maça kaldı. Hatta son maça bile kalabilir. İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz ama kalacak görünüyor. Burada bir daha birlikteliğe, bütünlüğe ihtiyacımız var. Bu bizim tek başına takımla beraber kaldırabileceğimiz bir yük değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: 'İnşallah biz Çorum'u yenersek son maça kalmaz' - Son Dakika
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