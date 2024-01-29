Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor'a karşı üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Şanlıurfaspor, kendi evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maç öncesi çok istekli olduklarını söyledi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Buz, "Futbolda bazen çok istersiniz, pozisyonlara girersiniz, şimdi istatistiklere baktığınız zaman istatistikler tabii ki önemlidir. Sonuç olarak bazen ortaya çıkmıyor. 4 tane net pozisyonumuz vardı, direkten dönen top var. Zaten oyun bizim elimizdeydi, rakibin bir iki pozisyonu varken golü buldular ve biz müsabakayı kaybettik. Bu kadar net pozisyonlara giren bir takım tabii ki gole çeviremediği zaman sonuç alamıyor. Bizim Altay'daki ikinci devre gibi sıkıntı olabiliyor ama pozisyonları gole çevirdiğimiz zaman farklı bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Adanaspor maçında gol beklentimiz daha düşüktü, 4-0 kazanmamıza rağmen bu müsabakada gol beklentimiz daha fazlaydı, 27 kez ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Burada hep beraber müsabakayı izledik. Golü atmış olsaydık müsabaka çok farklı yerlere gelecekti ama normalde skora bakılıyor. Skorda da üzücü bir mağlubiyet aldık. Ona üzülüyoruz ancak önümüze bakmak zorundayız" diye konuştu. - ŞANLIURFA