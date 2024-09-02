Atakan Aybastı: 'Şanlıurfaspor'u Başarıya Taşıyacağız' - Son Dakika
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Atakan Aybastı: 'Şanlıurfaspor'u Başarıya Taşıyacağız'

Atakan Aybastı: \'Şanlıurfaspor\'u Başarıya Taşıyacağız\'

Şanlıurfaspor'un yeni transferi Atakan Aybastı, takımı için pozitif bir futbol oynayacaklarını belirterek, taraftarlarının başarılı bir Şanlıurfaspor izlemeyi hak ettiğini ifade etti. Aybastı, geçen yılki başarılı sezonunun ardından bu yıl da ay-yıldızlı formayı giymek için daha çok çalışacağını söyledi.

02.09.2024 21:59
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Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un yeni transferi 24 yaşındaki futbolcu Atakan Aybastı, şehirlerine yakışır bir futbol izlettireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kuşadasıspor'da başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon Şanlıurfaspor'a transfer olan Atakan Aybastı yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi bir çalışma ortamı ve arkadaş grubuna sahibiz. Taraftarımıza ve futbolseverlere pozitif, iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ve oyun görüşümüzü sahaya yansıtıp, başarılı olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Takım ve camia olarak bunu başaracak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bu güzel şehir ve taraftarlarımız başarılı bir Urfaspor izlemeyi kesinlikle hak ediyor. Her futbolcunun hayali ay-yıldızlı formayı giymektir. Ben de çok daha fazla çalışıp, başarılı olup ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atakan Aybastı: 'Şanlıurfaspor'u Başarıya Taşıyacağız' - Son Dakika

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