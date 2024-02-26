Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Novikovas'ın şutunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı oyun alanına çevirdi. Kaleciden dönen topu önünde bulan Mehmet Coşkun'un vuruşu az fakla auta çıktı.
26. dakikada Barış Gök'ün uzaktan şutunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Landel'in ceza sahası önünde çektiği şutunda kaleci topu kontrol etti.
40. dakikada sağ kanatta Landel'in pasında ceza sahasına giren Semih Karadeniz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.
44. dakikada Arvydas Novikovas, serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Gökhan Akkan'ın aşırtma kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
65. dakikada Paixao'ya faul yapan Gameli Awuku, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
68. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruş için topun başına geçen Yunus Emre Gültekin'in vuruşunda top barajdan döndü.
69. dakikada Barış Gök'ün ceza sahası içinde dışarıya doğru çıkarttığı topa vuran Landel, müsait bir pozisyonda üstten auta attı.
78. dakikada defansın arkasına gönderilen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci gole izin vermedi.
90+4. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Muhammed Akarslan, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+7. dakikada ceza sahası ön çizgisinden aldığı topla ceza sahasına giren William Togui, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Yusuf Emre Gültekin dk. 63), Muhammed Enes Kiprit (Barış Ekincier dk. 46), İshak Çakmak (Balde dk. 78), Landel (Ümit Kurt dk. 90), Paixao, Dening (Enver Cenk Şahin dk.63), Semih Karadeniz, Barış Gök
Yedekler: Aydın Bağ, Cumali Bişi, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cahit Arslan
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Gameli Awuku, Luka Stankovski (Muhammed Akarslan dk. 63), Arvydas Novikovas (Streli Mamba dk. 69), Hikmet Çiftçi, Mehmet Zahit Çınar, William Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Sadık Baş dk. 78), Çağrı Giritlioğlu
Yedekler: Emre Koyuncu, Hurşit Görkem Demiryürek, Selim Ay, Ahmethan Köse, Aksel Aktaş, Samet Asatekin, Bekir Alper Taşdemir
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Kırmızı kart: Gameli Awuku dk. 65) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Bangoura, Kurtuluş Yurt, William Togui, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor) - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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