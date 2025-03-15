Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti

Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti

Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 yenilmesinin ardından taraftarların 'yönetim istifa' çağrısına yanıt vererek yönetim kurulunun istifa ettiğini açıkladı. Yönetim, sezonda yaşanan zorlukları ve yetersiz destekleri dile getirerek, durumu eleştirdi.

15.03.2025 02:45  Güncelleme: 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfaspor yönetimi, takımın kendi sahasında yenilmesinin ardından taraftarın 'yönetim istifa' çağrıları sonrası istifa kararını açıkladı.

Şanlıurfaspor, kendi sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenildi. Taraftar bu yenilginin ardından tribünde 'yönetim istifa' çağrısında bulundu. Çağrıya olumlu yanıt geldi. Yönetim, yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana yönetim olarak çok büyük özveri ile yaptığımız mücadelenin maalesef bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sezonu zaten futbolcusu olmayan ve yüz milyon borcu olan bir takımı ayağa kaldırmak için yönetim olarak el ele verip sezon başında sahaya sürülebilecek bir takım kurup bırakacağımızı söylemiştik. Hatta devre arasında yine takımın bu durumunun desteksiz, sahipsiz bir yere varamayacağını defalarca dile getirmemize rağmen çağrımız bir karşılık bulmamıştır. Çalmadığımız kapı aramadığımız kimse kalmamıştır. 1. Lige çıktığımız sezon kupa töreninde boy boy resim çektirmek için sıraya giren siyasetçileri, iş adamları milletvekilleri, bürokratları, STK başkanları o günden sonra hiçbir şekilde Şanlıurfaspor'u bırakın desteği maçlarında dahi görülmemiştir. Oysa ki geçen yıldan bırakılan enkazın tek başına bizim omuzlarımızla kaldırılamayacağını defalarca gerek TV kanallarında gerek ziyaretlerde yüksek sesle dile getirmemize rağmen hala anlam veremediğimiz bir şekilde sessizlik, uzak kalma ve terk edilişi maalesef Şanlıurfasporumuzun suçuymuş gibi karşımıza çıkmıştır.

Şayet devre arasında biraz destek verilebilseydi hazır ve kurulu olan takımımız dağılmayacak, iki-üç transfer ile belki de en kötü play-off dahi oynayacaktı. Şehrimizin devre arasında destek olmama anlamında zorlayıcı unsurların takımımızın dengesini bozmuş bu unsurlara rağmen transfer tahtası açılarak giden oyuncuların yerleri doldurulmaya çalışılmışsa da gerekli ekonomik destek görülmediğinden elimizdeki paraya göre transfer yapılmıştır.

Bu kadar zorlu ve ekonomisi güçlü bir ligde şehrin kenetlenmeden ve yeterli destek sağlanmadan başarıya ulaşması zaten imkansızdır. Geldiğimiz haftaya kadar umutlarımızı kaybetmeden, destek geleceğini varsayarak mücadelemizi sürdürmeye çalıştık. Sadece bahsi geçen süreçte kısıtlı imkanlarla yönetim kurulumuz valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız tarafından verilen desteklerle durumu idare etmeye çalıştık. Son olarak Esenler Erokspor maçı öncesi yaptığımız çağrılarda Başta Sayın Bekir Bozdağ ve milletvekillerine, belediye başkanlarına, iş adamlarına, eski kulüp başkanlarına, STK başkanlarına karınca kararınca destek çağrısı dahi maalesef sonuçsuz kalmıştır. Tüm bu bilgilendirmelerimizde Şanlıurfaspor taraftarlarının her şeyi bilmesine rağmen istifaya çağırılması gereken kişilerin yerine yönetim kurulu olarak bizlerin istifası istenmiş olup bizler de bu çağrıya uymak zorunda kaldık. Fakat bu takıma bugünden sonra yapılacak yeni yönetime başta milletvekillerimiz ve şehrimizin mülki idare amirlerinin destekleri ile hiçbir şeyin bitmediğinin gösterileceği de mümkündür.

Koskoca Şanlıurfaspor için bizim açımızdan söylenecek söz kalmamıştır. Yönetim kurulu olarak bugünden itibaren istifa ettiğimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor
Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı

00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
22:21 Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı
21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
19:51 Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
09:52 Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
09:46 Şampiyon olan takıma müjde UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
09:31 Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı
09:07 Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
09:04 Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
08:56 Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 02:47:52. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.