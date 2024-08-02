Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal şampiyonların belli olacağı organizasyon, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ekipler, 2500 ve 4000 metrelik parkurda kürek çekerek uzun mesafe (endurance) yarışlarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonda master yaş grubundaki yarışlar da şampiyonayla eş zamanlı yapılacak.
Son Dakika › Spor › Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de düzenlenecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?