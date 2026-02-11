Şansal Büyüka\'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında Galatasaray gündemini değerlendirdi.

''BOEY'İ ALARAK 10 ADAM DAHA TRANSFER ETTİ''

Galatasaray'ın Sacha Boey transferini yorumlayan Şansal Büyüka, "Galatasaray, Sacha Boey'i alarak 10 adam daha transfer etti. Sallai'yi oradan alırsın sol beke koyarsın, orta sahanın her yerine koyarsın, sağ öne koyarsın, sol öne koyarsın, santrfora koyarsın. En az 7-8 bölgede ekstra bir oyuncu daha kazandın." dedi.

''TARİHİN EN İYİ KADROSU''

Mevcut kadronun Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu olduğunu iddia eden Büyüka, "Leroy Sane, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yunus Akgün... Böyle bir kadro inanılmaz ya. Daha Sane dönecek, Singo oyuna giriyor, İlkay oyuna giriyor, Asprilla giriyor. Daha girmeyen bir sürü oyuncu var. Icardi için 'Orası şişti, burası şişti' diyorsun, adam direkleri söküp atıyordu. Şu saydığım 5 adamı bir takıma ver, Türkiye'de şampiyonluğa oynarsın." ifadelerini kullandı.

''ERMAN TOROĞLU'NUN DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Erman Toroğlu'nun " Dursun Özbek, TFF Başkanı'na 'Şampiyon olmamız lazım, yoksa biteriz.' dedi." şeklindeki açıklamalarına da değinen Şansal Büyüka, büyük bir iddiada bulunarak ''Pazar günü açıklama yapıp ertesi gün soruşturma yiyenini ilk defa gördüm. Ben Erman Toroğlu'nun doğru söylediğini düşünüyorum. Ve bu haberin medyanın bazı önemli isimlerinde de olduğunu biliyorum. Bu haber çoğu gazetecide de var. Ben de bu haberi biliyordum, yalanlanırım diye kullanmadım.'' sözlerini sarf etti.