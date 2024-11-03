Sara Yenigün Avrupa Halter Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Sara Yenigün Avrupa Halter Şampiyonu Oldu

Sara Yenigün Avrupa Halter Şampiyonu Oldu

Seyhan Belediyespor Kulübü milli sporcusu Sara Yenigün, Polonya'da düzenlenen Gençler ve U-23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

03.11.2024 11:47  Güncelleme: 11:52
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Seyhan Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sara Yenigün, Polonya'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda U-23 kadınlar 81 kiloda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Seyhan Belediyespor Kulübünün Milli Sporcusu Sara Yenigün başarısına bir yenisini daha ekledi. Polonya'da gerçekleşen Gençler ve U-23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda U-23 kadınlar 81 kiloda yarışan Milli sporcu koparmada 97, silkmede 127 ve toplamda 224 kilo kaldırarak üç altın madalyayla Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Adana olarak Sara Yenigün ile gurur duyduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Oya Tekin, "Seyhan Belediyespor Kulübümüzün Milli Sporcusu Sara Yenigün'ün, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olması bizler için gurur vesilesi oldu. Türkiye Şampiyonu olması nedeni ile ziyaretinde Avrupa şampiyonluğu sözü vermişti. Sözünü de yerine getirdi. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki başarısı tüm gençlerimize ilham kaynağı olacak ve nice şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yenigün de, "Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşıyorum. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e verdiğim sözü yerine getirdiğim için de çok mutluyum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve hocalarıma destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyespor, Polonya, Seyhan, adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sara Yenigün Avrupa Halter Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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