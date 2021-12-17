Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti

Taraftarın ve camianın büyük desteğini alarak Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı-lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. 3 yıllık görev süresinde 8 farklı teknik direktörle çalışan Koç, taraftarın arzuladığı başarıyı bir türlü yakalayamadı.

"SEÇİME GİT ALİ KOÇ"

Bu sezon da Vitor Pereira yönetiminde ortaya çıkan olumsuz tablonun ardından taraftarlar bazı maçlardan sonra Ali Koç'u istifaya çağırmıştı. Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın "Bir sonraki olağan kongrede aday olacağım" sözlerinden sonra ise sosyal medya adeta yıkıldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren bir kısım taraftar "Seçime git Ali Koç" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine taşırken, Saran'a destek verdi.