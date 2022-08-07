Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i - Son Dakika
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Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i

07.08.2022 12:46
Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç akşam saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte sarı kırmızılıların muhtemel ilk 11'i...

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, sezonu açıyor. Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

YENİ TRANSFER DUBUOIS KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

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Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i - Son Dakika
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