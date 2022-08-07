Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, sezonu açıyor. Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Son Dakika › Spor › Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i - Son Dakika