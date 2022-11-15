Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler

15.11.2022 20:11

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, ayrılık kararı sonrası Wanda Nara ile yeniden barıştı. Çift, buzları eritmek için Maldivler'e tatile gitti.

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatıyla manşetleri süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ayrılık yaşayan Wanda ve Icardi çifti, milli arada tatile çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi! Maldivler'den balayı pozu

EN SEVDİKLERİ YER

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; ayrılık aşamasına gelen çiftin yeniden birlikte olduğu ve en sevdikleri yerlerden biri olan Maldivlere'e gittiği belirtildi.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

6 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

İlk haftalarda performansıyla eleştiri konusu olan Arjantinli star, Beşiktaş derbisiyle kendine geldi. Derbide 2 gol atan Icardi, Başakşehir maçında ise 1 gol 2 asistle oynadı. Icardi diğer golünü de Alanyaspor maçında kaydetmişti. Arjantinli futbolcu Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 3 asist üretti.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

SEZON SONUNDA GİDİYOR

29 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray'la olan mukavelesi sezon sonunda doluyor. PSG ve Icardi arasındaki sözleşme ise 30 Haziran 2024'te tamamlanıyor. Galatasaraylı taraftarların arzusu ise Icardi'nin takımda kalması yönünde.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi
Kaynak: Diğer
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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler - Son Dakika

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