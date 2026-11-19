GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.45'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.