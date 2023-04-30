Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden kiralık golcüsü Mauro İcardi transferinin bonservisini almak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden kiralık golcüsü Mauro İcardi transferinin bonservisini almak istiyor

30.04.2023 11:19

Galatasaray yönetimi, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro İcardi'nin sezon bitmeden bonservisini alıp taraftarlara açıklamayı hedefliyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Icardi transferini bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray, Mauro Icardi ile yola devam etmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarına Arjantinli yıldızla anlaşmaya varıldığı haberini sezon bitmeden vermeyi hedefliyor.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde L'Equipe yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." demişti. Icardi bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 14 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Serdar Dur: Futbolcu ahlakı olan birini alın. Bu adam bize yakışmıyor. Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
500
Galatasaray, sezon bitmeden Icardi transferini açıklamayı hedefliyor Galatasaray, sezon bitmeden Icardi transferini açıklamayı hedefliyor

Paris Saint Germain, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden kiralık golcüsü Mauro İcardi transferinin bonservisini almak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:10 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
13:02 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu, sarı kırmızılı taraftarlar küplere bindi!
13:00 Oyuncu Melis Sezen, gözlerden uzakta aşk yaşadığı yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
12:57 Şırnak'ta askeri personeli taşıyan araç kaza yaptı! 2 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı
12:27 Son Dakika: Şırnak'ta trafik kazası! 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
12:19 Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
12:17 Galatasaray taraftarını küplere bindiren atama! Derbinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
12:03 Yarın 1 Mayıs! İstanbul'da bu yolların tamamı trafiğe kapalı olacak
12:01 18. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu! Yarışmada birincilik Kenyalı atlet Daniel Simiu Ebenyo'nun oldu
11:56 18. İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo 1. oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2023 13:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden kiralık golcüsü Mauro İcardi transferinin bonservisini almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement