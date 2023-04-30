Sarı Kırmızılılar sezon bitmeden kiralık golcüsü Mauro İcardi transferinin bonservisini almak istiyor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Icardi transferini bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

PSG İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray, Mauro Icardi ile yola devam etmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarına Arjantinli yıldızla anlaşmaya varıldığı haberini sezon bitmeden vermeyi hedefliyor.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde L'Equipe yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." demişti. Icardi bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 14 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.