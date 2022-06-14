Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var

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Domenec Torrent ile yolları ayırmak için gün sayan Galatasaray'da Gheorge Hagi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rumen basını deneyimli hocanın konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

SÖZLEŞME İMZALAYA ÇOK İSTEKLİ

Sporx'in Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldığını reddetmediği ve sarı-kırmızılıların efsane isminin sözleşme imzalamaya istekli olduğu belirtildi.

"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"

Haberde Hagi'nin "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları sıralamada kötü gördüğümde acı çekiyorum" açıklamasına yer verildi.

ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ

Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.