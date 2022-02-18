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Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller - Son Dakika

Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller

18.02.2022 00:37

Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, turu Çekya'ya bıraktı. UEFA tarafından kaldırılan deplasman golü kuralı sonrası herkes sarı-lacivertlilere turu getirecek sonucu merak ediyor. Buna göre deplasmandaki maçta Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyeti karşılaşmayı uzatmaya götürürken, sarı-lacivertliler daha farklı skorla maçı kazanması durumunda tur biletini alacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivetliler, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşarken tur umutlarını da Çekya'ya bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI ŞART

UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırması sonrası herkes Fenerbahçe'nin turu hangi skorlarda geçebileceğini merak ediyor. Buna göre sarı-lacivertliler, deplasmanda berabere kalması ve yenilmesi durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.

TEK FARKLI SKORLAR YETMİYOR

Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertlilerin uzatma devrelerinde de farkı artıramaması durumunda tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek. Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller - Son Dakika
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