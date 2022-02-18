Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivetliler, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşarken tur umutlarını da Çekya'ya bıraktı.
UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırması sonrası herkes Fenerbahçe'nin turu hangi skorlarda geçebileceğini merak ediyor. Buna göre sarı-lacivertliler, deplasmanda berabere kalması ve yenilmesi durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.
Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertlilerin uzatma devrelerinde de farkı artıramaması durumunda tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek. Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.
Son Dakika › Spor › Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller - Son Dakika Spor