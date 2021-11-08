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Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik - Son Dakika

Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik

08.11.2021 17:12

Fenerbahçe ve Kayserispor maçında Mesut ve Pereira arasında yaşanan gerilim tırmandı. Maç toplantısında İlk 11'de olmadığını öğrenen Mesut'un, Vitor Pereira'ya tepki gösterdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve Mesut Özil arasındaki kriz bir türlü bitmiyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Kayserispor maçında ilk 11'de şans bulamayan Mesut'un maç öncesinde gösterdiği tepkiler kulübü salladı.

Fenerbahçe'de krizin önüne geçilemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerilim

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TRT Spor yorumcusu Evren Göz bu konuyla ilgili, "Mesut Özil, maç toplantısında ilk 11'de olmadığını öğrenince tepki gösteriyor. Yöneticiler araya girerek bu maçlık konuyu kapatıyorlar. Mesut'un maça girdikten sonra vücut dili de bunu anlatıyor. Pereira ile Mesut'un bu konuyu çözmesi gerekiyor. Pereira, Mesut'suz şampiyon olacağını düşünüyorsa yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik

Kayserispor, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik - Son Dakika
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