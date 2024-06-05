Spor

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıgöl Kurumlar ve Mahalleler Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 16 takımın ve yaklaşık 160 katılımcının ter döktüğü Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası 40 gün sürdü. Sarıgöl Spor Komplesi kapalı spor salonunda oynanan final müsabakası Atatürk Parkı Çocukları ile Yetiş Tarım arasında gerçekleşti. Final müsabakasında rakibine karşı 3-0 üstünlük sağlayan Yetiş Tarım turnuvanın şampiyonu olurken, Atatürk Parkı Çocukları ikincisi, Çanakçı Mera Gızanları takımı ise üçüncüsü oldu.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasında Yetiş Tarım şampiyonluk kupasını Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'dan aldı. Turnuva ikincisi olan Atatürk Parkı Çocukları takımı kupasını Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Yakup Dündar'dan alırken turnuvanın üçüncüsü olan Çanakçı Mera Gızanları takımına ise kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak takdim etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, kupa töreninde katılım sağlayan tüm takımlara ve turnuva boyunca takımlarını yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ederek, "Spor yapmayı hiç bırakmayın. Spor yaparak sağlıklı kalınız." dedi.

Turnuvayı düzenleyen Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise şunları söyledi: "Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden maçlarda görev yapan hakemlere, turnuvanın anlam kazanmasını sağlayan 16 takıma ve hiçbir maçta bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ederim." - MANİSA