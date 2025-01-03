Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar - Son Dakika
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Spor

Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar

- Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar Atilla Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Konulu Bisiklet Turu' kapsamında sporcular Hopa'ya ulaştı.

03.01.2025 15:44
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- Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar

ARTVİN - Atilla Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Konulu Bisiklet Turu' kapsamında sporcular Hopa'ya ulaştı.

1-5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tur, Trabzon'dan başlayarak Rize, Arhavi, Hopa, Artvin, Şavşat, Ardahan ve Kars illerini kapsıyor. Yaklaşık 650 kilometrelik zorlu parkurda pedal çeviren sporcular, etap etap ilerliyor.

Kulüp kurucusu Atilla Atay, turun amacının Sarıkamış şehitlerini anmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Sporcular, Hopa'da kısa bir mola verip hazırlıklarını tamamladıktan sonra yollarına devam etti.

Etkinlik hem sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını test etmeyi hem de toplumda birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sarıkamış, Hopa, Spor, Son Dakika

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