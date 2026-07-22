Sarıveliler'de Muaythai Süper Ligi Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıveliler'de Muaythai Süper Ligi Heyecanı

Sarıveliler\'de Muaythai Süper Ligi Heyecanı
22.07.2026 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıveliler'de 2026 Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları düzenlendi, şampiyonlar belirlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları gerçekleştirildi.

Sarıveliler 15. Geleneksel Karacaoğlan Sıla, Kiraz ve Bal Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 farklı şehirden 22 sporcu şampiyonluk için ringe çıktı.

Müsabakalarda, erkeklerde Harun Kadir Güngör, Gürkan Uğur Yıldız, Yusuf Yüksektepe, Ayhan Özbay, Yusuf Emre Karala, Kerem Demir kendi sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda Beratsu Yılmazer, Elif Sultan Taşkıran, Gizemnur Tatlı, Fatime Yürekli, İlknur Karakulah şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Sarıveliler Belediyesi işbirliği ile güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 6 süper lig organizasyonu düzenleyeceklerini belirten Yıldız, "Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda Türkiye Şampiyonaları'nda ilk 4'e giren sporcular ile teknik kurulun kaliteli olarak seçtiği sporcular katılabiliyor. Bu liglerde şampiyon olan sporcular milli takıma alınarak Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek." dedi.

Organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinlikle gençleri spora teşvik etmek istediklerini aktaran Yılmaz, katılımdan memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sarıveliler, Etkinlik, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıveliler'de Muaythai Süper Ligi Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

23:54
İsmail Kartal’dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti
İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti
23:40
Özgür Özel’in “Yeni Parti“sine Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
23:18
Eskişehir’de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı
23:07
Hiç kimse bunu beklemiyordu Maçın önüne geçen olay
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Maçın önüne geçen olay
22:59
Rihanna, Türkiye’den o havalimanını takip etmeye başladı
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 02:42:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıveliler'de Muaythai Süper Ligi Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.