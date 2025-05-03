Sarıyer, Trenyol 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Sarıyer, Trenyol 1. Lig'e Yükseldi

Sarıyer, Trenyol 1. Lig\'e Yükseldi

Sarıyer, 2. Lig Beyaz Grup'u 82 puanla lider tamamlayarak 20 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükseldi.

03.05.2025 17:28
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer, sezonu 82 puanla lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de normal sezon, bugün oynanan maçlarla sona erdi. İstanbul temsilcisi Sarıyer, son hafta deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'u 82 puanla lider tamamlayarak şampiyon oldu.

Lacivert-beyazlılar, son hafta mücadelesinde Fuat Tosyalı Stadyumu'nda karşılaştığı İskenderunspor'u karşılaşmanın 60. dakikasında Hakan Yavuz'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligi lider bitiren Beyaz Martılar, son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele ettikleri Trendyol 1. Lig'de 20 yıl aradan sonra tekrar boy göstermeye hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarıyer, Trenyol 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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