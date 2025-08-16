Sarıyer ve Boluspor Berabere

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Metehan Mert, Fethi Özer (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 75 Ömer Bayram), Traore (Dk. 88 Muhammed Mert), Anziani, Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 75 Hasan Emre Yeşilyurt), Urie, Babacar (Dk. 86 Anıl Koç)
Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 59 Oulare), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Ensar Bilir (Dk. 81 Devran Şenyurt), Lico, Barış Alıcı (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Balbudia, Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 81 Boakye), Hasani
Goller: Dk. 36 Doğan Can Davas (Boluspor), Dk. 72 Babacar (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 45 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer), Dk. 54 Hasani, Dk. 58 Lico, Dk. 61 Işık Kaan Arslan, Dk. 90 Devran Şenyurt (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında SMS Grup Sarıyer ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.
