Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede - Son Dakika
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Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirvede

Nesine 2. Lig 13. hafta sonuçlarına göre, Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Serik lider.

24.11.2024 16:46
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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.

Ligde 13. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor liderliği ele geçirdi.

Geride kalan 13. hafta maçlarından sonra gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SARIYER139402752231
2.ALTINORDU1384124111328
3.BATMAN PETROLSPOR1390423121127
4.GMG KASTAMONUSPOR1383223121127
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR136611981124
6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01137332113824
7.BEYKOZ ANADOLUSPOR137242119223
8.İSKENDERUNSPOR135621910921
9.KIRKLARELİSPOR134631612418
10.FETHİYESPOR135351716118
11.1461 TRABZON FK133461315-213
12.E KOLEJİ ISPARTA 32132741114-313
13.KEPEZSPOR133371214-212
14.İNEGÖLSPOR13265913-412
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR13256817-911
16.ALTAY13229830-228
17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR131391027-176
18.AFYONSPOR130112538-331

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SERİK BELEDİYESPOR13103031121933
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR13101227111631
3.MENEMEN FK139132181328
4.BUCASPOR 1928138231914526
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR1373322111124
6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR137332314924
7.KARACABEY BELEDİYESPOR137242217523
8.ARTI DEĞER VANSPOR136342015521
9.KARAMAN FK135351914518
10.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ134631818018
11.SOMASPOR135171819-116
12.ANKARA DEMİRSPOR133641818015
13.MERKÜR JET ERBAASPOR133371322-912
14.DİYARBEKİRSPOR13157720-138
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU13229720-138
16.BELEDİYE DERİNCESPOR13157925-168
17.NAZİLLİSPOR131391229-176
18.GİRESUNSPOR131210524-195

Kaynak: AA

Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

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