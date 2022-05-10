"Şarkın Yıldızları" adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak - Son Dakika
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"Şarkın Yıldızları" adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak

10.05.2022 10:20
"Şarkın Yıldızları" adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak

"Şarkın Yıldızları" adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak.

"Şarkın Yıldızları" adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak.

Yazar İbrahim Ateşoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, 1950 ile 1990 yılları arasında profesyonel ve amatör futbol oynamış Diyarbakırlı yıldız futbolcuların, spor yaşamları anlatılıyor.

Ateşoğlu, yaptığı açıklamada, iki yıllık emeğin sonunda "Şarkın Yıldızları" adlı kitabı hazırladığını belirterek, Diyarbakır futbol tarihine ölümsüz eser bırakmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Böyle bir projeyi uzun yıllardır düşündüğüne işaret eden Ateşoğlu, "Kitabım gün gelecek Diyarbakırspor tarihinin 100. yılını yazacaklara da geniş kapsamlı bilgi ve belgeleriyle iyi bir kaynak olacaktır." ifadesini kullandı.

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Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şarkın Yıldızları' adlı kitapla Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tutulacak - Son Dakika


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