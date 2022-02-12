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Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek - Son Dakika

Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek

12.02.2022 09:55
Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek

Hakem Sarper Barış Saka, bu sezon 3. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Hakem Sarper Barış Saka, bu sezon 3. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 25.haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçına atanan hakem Sarper Barış Saka, ilk kez renktaşların mücadelesinde düdük çalacak. Bu sezon ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Antalya Bölgesi hakemi, geride kalan 24 haftada 2 kez Kayserispor maçını yönetti. Sarper Barış Saka, Kayserispor'un iki deplasman maçında düdük çaldı. Genç hakemin yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olurken Adana'da da Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul'da oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev üstlenecek. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek - Son Dakika Spor


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