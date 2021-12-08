- Sarri: "Galatasaray çok zor bir rakip"

İSTANBUL - Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın çok zor rakip olduğunu belirterek, "Grupta mağlubiyetleri yok. Ona göre hazırlığımızı yaptık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. haftasında Lazio sahasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio basın mensuplarının sorularını cevapladı. Galatasaray'ın çok zor bir rakip olduğunu belirten Sarri, "Bu maç çok önemli. Son 16'ya kalmak için bu yoldaki önemli maçlardan bir tanesi.

Galatasaray zor bir rakip. Deplasmanda henüz gol yemediler. Az gol yiyen bir takım. Grupta mağlubiyetleri yok. Buna göre hazırlığımızı yaptık. Onlara karşı en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Sarri, sakatlığı geçen Ciro Immobile'nin oynayıp oynamayacağına maç öncesi durumuna bakıp karar vereceklerini sözlerine ekledi.