Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray- Juventus eşleşmesi öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI, JUVENTUS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A devi Juventus, birkaç hafta önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile anlaştı. Torino ekibinin, Icardi için hazırladığı kontratta 2027 yılına kadar el sıkışıldığı dile getirildi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti ya da 10 gol barajının aşılması halinde 32 yaşındaki yıldıza yıllık 7 milyon Euro net maaş vereceği belirtildi.

TRANSFERE DURSUN ÖZBEK KARŞI ÇIKTI

Her iki tarafın da anlaşmaya varmasının ardından transferin bitmesi beklenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, araya girerek bu transferi veto etti. Dursun Özbek'in yaklaşan seçim öncesi taraftarın sevgilisi olan Icardi'yi kaybetmeyi göze alamadığı ve transfere karşı çıktığı aktarıldı.