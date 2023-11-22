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Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Rade Krunic'i ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Krunic'in sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmesine rağmen, Milan ile yeni sözleşme imzalamaması sarı-lacivertli yönetimi tekrar harekete geçirdi.

22.11.2023 - 23:29,  Güncelleme: 23:42
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Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yazın transfer edemediği Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

KANARYA İSTEDİ, MILAN BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katamamasındaki en önemli nedenlerden biride Stefano Pioli'nin, Rade Krunic'i takımdan göndermemesiydi.

HAREKETE GEÇİLECEK

Milan ile yeni sözleşme imzalayacağı için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddeden Krunic henüz yeni sözleşme imzalamış değil. Bu durum karşısında Fenerbahçe, Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

BU KEZ OLABİLİR

Calciomercato'da yer alan habere göre, Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife bu kez olumlu yanıt verebilir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Stefano Pioli, Rade Krunic, Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika
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