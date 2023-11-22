Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yazın transfer edemediği Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katamamasındaki en önemli nedenlerden biride Stefano Pioli'nin, Rade Krunic'i takımdan göndermemesiydi.
Milan ile yeni sözleşme imzalayacağı için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddeden Krunic henüz yeni sözleşme imzalamış değil. Bu durum karşısında Fenerbahçe, Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre, Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife bu kez olumlu yanıt verebilir.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitirmek için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika