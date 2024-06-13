Sarunas Jasikevicius: Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başardık - Son Dakika
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Spor

Sarunas Jasikevicius: Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başardık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Ligi'ndeki bütün hedefleri başardıklarını söyledi. Fenerbahçe'nin A. Efes'i mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrasında Jasikevicius, duygularını paylaşarak sezonun tamamlanmasından mutlu olduklarını belirtti.

13.06.2024 01:25
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- Sarunas Jasikevicius: "Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başardık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Ligi'ndeki bütün hedefleri başardıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında A. Efes'i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen törenle sarı-lacivertliler, kupa ve madalyalarını alırken, başantrenör Sarunas Jasikevicius duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Jasikevicius, "Çok çılgın hisler içerisindeyiz. Son iki maçta böyle bir reaksiyon olmasını bekliyorduk. İlk 2 maç biraz yanıltıcı oldu, belki biraz bizim oynayış şeklimizle birlikte. Sezon bitti Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başarmış olduk" diye konuştu.

Litvanyalı teknik adam, 'Sezonun eriş şeklinden mutlu mu?' soruna "Evet" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sarunas Jasikevicius: Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başardık - Son Dakika

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