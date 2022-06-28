Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı

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Galatasaray formasıyla tanınan 32 yaşındaki Muğdat Çelik futbolu bırakma kararı aldı. Son olarak Denizlispor'da forma giyen oyuncu kulübünden ayrıldı. Yeşil siyahlı yönetim bir açıklama paylaştı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Denizlispor Kulübü bu ayrılığı, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

AKHİSARSPOR'DA YILDIZI PARLADI

Akhisarspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla 18 maçta 4 gol kaydetti. Ardından Kayserispor ve Gaziantep FK formaları giyen oyuncu, son olarak Denizlispor formasıyla 9 maçta 1 gol kaydetti.