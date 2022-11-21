Şaşırtan tercih! Selçuk İnan, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Şenol Can ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi.

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

13 maçta 15 puan toplayan Kasımpaşa, Şenol Can ile yolları ayırmasının ardından yeni hocasını buldu. İstanbul ekibi, Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile anlaşma sağladı.

SEZON SONUNA KADAR GÖREV YAPACAK

Kasımpaşa'nın resmi imzanın atıldığını kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. 37 yaşındaki İnan, İstanbul ekibinde sezon sonuna kadar görev yapacak.