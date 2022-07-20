Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz - Son Dakika
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Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz

20.07.2022 20:44

Transfer dönemi boyunca Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği iddia edilen Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig devleriyle ismi anılan Kaan Ayhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fanatik'in aktardığı habere göre, İtalyan ve Rus basınında gün içinde milli futbolcumuzun, CSKA Moskova ile anlaştığı iddialarının çıkması üzerine Sassuolo'dan açıklama geldi.

"KAAN AYHANI TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Rossi, Rus basınından Sport 24'e yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği milli futbolcu Kaan Ayhan'ın geleceği netleşti
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Kaan Ayhan, Moskova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz - Son Dakika
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