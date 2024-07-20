Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor

Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya\'yı sallamaya devam ediyor

Real Madrid'deki çıkışını EURO 2024'te de sürdüren Arda Güler, İspanya'da büyük ilgi görüyor. Genç futbolcunun performansı sonrası Real Madrid'de adeta Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor. EURO 2024'te 1 gol 2 asistle oynayan Arda'nın forma satışları patladı. Arda Güler, takımda Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

20.07.2024 13:57
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSPANYA'YI SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'deki şahane çıkışını EURO 2024'te de sürdürmeyi başaran milli gururumuz, gösterdiği performans İspanya'da da büyük yankı uyandırdı.

EN ÇOK FORMASI SATILAN 5. OYUNCU OLDU

Defanca Central'de yer alan habere göre Real Madrid taraftarlarının Arda Güler sevgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde gösterdiği performansın ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren genç yeteneğin forma satışları adeta patladı. Arda, Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

A Milli Futbol Takımı, Real Madrid, Arda Güler, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa: Biraz bi abartilmis 6 31 Yanıtla
    Ertan Çelik: Önce şunu söyleyeyim. Ben iyi bir GS taraftarıyım. Merak ettim neyi abartmışlar. Forma satış rakamları elinde var sanırım. Abartılı olanı söyle bizde bilelim 26 1
  • Cengiz Başal: Brawooo 28 1 Yanıtla
  • Desperado null: flim yeni başlıyor 24 1 Yanıtla
  • V. A.: Gs den çıkmaz boyle futbolcu.. tffspor 5 5 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: İlerde performansın ile efsane olursun inşallah..temiz yüzlü Türk genci.. seviyoruz seni.. 5 0 Yanıtla

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