Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya\'yı sallamaya devam ediyor

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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSPANYA'YI SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'deki şahane çıkışını EURO 2024'te de sürdürmeyi başaran milli gururumuz, gösterdiği performans İspanya'da da büyük yankı uyandırdı.

EN ÇOK FORMASI SATILAN 5. OYUNCU OLDU

Defanca Central'de yer alan habere göre Real Madrid taraftarlarının Arda Güler sevgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde gösterdiği performansın ardından EURO 2024'te de adından söz ettiren genç yeteneğin forma satışları adeta patladı. Arda, Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.