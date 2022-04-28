Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti

28.04.2022 11:26
Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti

Türkiye Satranç Federasyonunun 2005 yılında başlattığı proje kapsamında ülke genelinde ilkokul ve ortaokullarda oluşturulan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı.

Türkiye Satranç Federasyonunun 2005 yılında başlattığı proje kapsamında ülke genelinde ilkokul ve ortaokullarda oluşturulan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda okullarda açılan sınıfları, satranç tahtası, kitabı, satranç takımları gibi materyallerle donatıyor. Bu kapsamda 16 yılda Türkiye'de 30 bini aşkın devlet okulunda satranç sınıfları açıldı.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları için Sivas'a gelen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranca ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Ulaşılan rakamın son derece önemli olduğunu vurgulayan Tulay, "Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 50 bini geçti. Türkiye'de 64 spor federasyonu var ve toplam lisanslı sporcu sayısı 10 milyon civarında. Bu demek oluyor ki her 10 lisanslı sporcudan biri satranç sporcusu." dedi.

Salgın döneminde dijital platforma en çabuk adapte olan spor branşının satranç olduğunu aktaran Tulay, "Gerek yaptığımız kampanyalar gerekse çevrim içi, hibrit ve yüz yüze turnuvalar olmak üzere pandemi dönemini son derece güzel bir şekilde geçirdik." diye konuştu.

Tulay, satranç sporundan çocukların uzaklaşmaması için güzel projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Pandemi döneminde sayıları on binlerle ifade edilen satranç sporcusuna ulaşıldı. 2020 yılında 19 Mayıs'ta 5 bin 548 sporcunun aynı anda hamle yaptığını söyleyecek olursam pandemi dönemindeki satranç sporcusu sayısı kendini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Yönetimiyle göreve geldikleri ilk günden itibaren ulusal turnuvaları ülkenin her köşesine yaymaya çalıştıklarını aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"Okul Sporları Satranç Türkiye finallerini de Sivas'ta yapıyoruz. Pandemi döneminde okul sporlarını sadece çevrim içi ve hibrit olarak yapabildik. Elbette ülkemizin her tarafında faaliyet yapma isteğimiz, satranç sporunun bir anlamda yayılmasına da neden oluyor. Türkiye Satranç Federasyonunun bu noktaya gelmesinde önemli neden de aslında yaptığımız projelerdir. Son derece güzel projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Okul sporlarında yarışacak sporcularımız içerisinde ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile hayata geçirdiğimiz sevgi evleri projemizden gelen çocuklarımız da var. 2013 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız projeden dolayı sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımız satranç sporuyla tanıştı. Görme engelliler okullarına satranç sınıfları açtık. Devlet okullarında ana sponsorumuz katkılarıyla açtığımız satranç eğitim sınıfı sayımız 30 bini geçti."

"Satranç Engel Tanımaz Projesi" yürütülüyor

Tulay, yeni dönemde güzel projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri Satranç Engel Tanımaz Projesi. Aslına bakıldığı zaman sadece engelliler için algılanıyor ama satranca ulaşım anlamında engeli olan herkesin o engeli aşmasını istiyoruz. Ana tema olarak baktığımızda işitme engelliler için hayata geçirdiğimiz bir proje." şeklinde görüş belirtti.

Satranç sporunda yaş ve cinsiyet ayrımı olmadığına dikkati çeken Tulay, mümkün olduğunca çocukları bu sporla tanıştırmak istediklerini söyledi.

Tulay, okul öncesi programın son derece önemli olduğunu aktararak, "Anaokullarında ve kreşlerde satranç sporu güzel bir şekilde icra ediliyor. Federasyon olarak anaokullarıyla ilgili projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Aynen devlet okullarında ve özel okullarda olduğu gibi anaokullarında da artık satranç, faaliyetlerin en önemli parçalarından biri olsun istiyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davalar Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davalar Danıştay'da

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Pandemi, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement