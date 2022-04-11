Satranç Olimpiyatları'nda hedef madalya - Son Dakika
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Satranç Olimpiyatları'nda hedef madalya

11.04.2022 11:07
Satranç Olimpiyatları'nda hedef madalya

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, bu yıl 28 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde Hindistan'da gerçekleştirilecek 44. Satranç Olimpiyatları'nda derece elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, bu yıl 28 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde Hindistan'da gerçekleştirilecek 44. Satranç Olimpiyatları'nda derece elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sakarya'da 25 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Satranç Türkiye Kupası için kente gelen Keleş, AA muhabirine, Türkiye'nin bu branşta 180 ülke arasında 25'inci sırada yer aldığını kaydetti.

Satrancın planlı düşünmeyi gerektirdiğini, hiperaktif çocuklarda olumlu etki gösterdiğini anlatan Keleş, "Çünkü bu çocuklar turnuvalarda 3-4 saat boyunca masanın başında oturup düşünüyor ve karar veriyorlar. Kararlarını çok ciddi şekilde uygulayabiliyorlar. Bunların hepsi onların hayatına dair gelişim sağlıyor." dedi.

"Çocuklara satranç sevgisi aşıladık"

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 50 bin satranç sporcusu bulunduğunu aktaran Keleş, okullarda satranç sınıfları açmanın çok başarılı bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Keleş, okulların satranç gibi pek çok sporun kaynağı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklar okuldan ayrılmadan eğer satrançta yakalayabilirsek, sporcumuz oluyor. Dolayısıyla okullarda yaptığımız bu hazırlık çalışması çok önemli. Çocuk ve sevgi evlerinde bir proje yaparak oralarda da satranç sınıfları açtık. Oradaki gönüllülerin arasından antrenörler yetiştirdik. Çocuklara satranç sevgisi aşıladık. Onlardan da ulusal turnuvalara katılmaya başlayan çocuklarımız oldu. Dolayısıyla onların meyvelerini de almaya başladık. Daha sonra cezaevlerindeki çocuklara satranç dersleri vermeye başladık. Bu çocukların çok ciddi şekilde artık suçtan spora dönmeye başladığını gözlemledik."

Her çocuğun satranç sporuyla tanışması için çalıştıklarını belirten Keleş, "Hedefimiz, öncelikle bütün çocuklarımızın yolunun satrançtan geçmesini sağlamak. Bunun için de okullarda satranç sınıfları açıyoruz. Şu anda ilkokul ve ortaokul seviyesinde 30 binin üzerinde satranç sınıfı var." diye konuştu.

"Hedefimiz, olimpiyatta ilk üçe girmek"

Keleş, A Milli Takım'ın geçmişte olimpiyat altıncılığı, dünya beşinciliği elde ettiğini, çok güçlü ülkelerin yer aldığı bu branşta adlarını duyurmak istediklerini aktardı.

Avrupa ve dünyada çok ciddi turnuvaların olduğunu vurgulayan Keleş, hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunların bazıları yaş grupları, bazıları büyükler klasmanında. Yıl içerisinde yaklaşık 200 sporcumuzla ülkemizi temsil ediyoruz. Küçüklerde çok ciddi madalyalarla dönüyoruz. Büyükler kategorisinde olabildiğince ilk 10'da yer alma çabamız var. Bunun için de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından her iki yılda bir organize edilen Satranç Olimpiyatları, bu sene Hindistan'da yapılacak. Biz de bu turnuvada kadın ve erkek milli takımlarımızla yer alacağız. Hedefimiz elbette ilk 3'e girmek."

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Kaynak: AA

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