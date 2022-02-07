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Satranç sporcuları Çiğli'de kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Satranç sporcuları Çiğli'de kıyasıya yarıştı

07.02.2022 13:23
Satranç sporcuları Çiğli'de kıyasıya yarıştı

Çiğli Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir İl Temsilciliği ve İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir İl Temsilciliği ve İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Açık, minikler, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasında 218 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen turnuvayı TSF İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy, TSF Çiğli Temsilcisi Yasemin Engel, Çiğli Gençlik Spor Müdürü Nedim Köksal, İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Şube Şefi Enver Yılmaz ve sporcuların aileleri takip etti. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden sporcuların mücadele ettiği turnuvanın 8 yaş ve altı kategorisinde Aral Avşar, Doruk Şencan, Ahmet Efe Yaşar; 10 yaş ve altı kategorisinde Yağız Efe Can, Kıvanç Çamlıbel, Mehmet Yekta Atalay; 12 yaş ve altı kategorisinde Gediz Avşar, Eylül Tümer, Toprak Darigen; Açık kategoride ise Deniz Özkurt, Züheyir Mert Güreke, Ruhan Arda Çelik ilk üç dereceyi paylaştılar. İlk üç içerisinde yer alan sporculara kupa ve madalya takdim edilirken, birincilere kupa ve madalyanın yanı sıra bisiklet armağan edildi. Tüm katılımcılara da satranç takımı hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: "Satranca olan ilgi sevindirici"

Toplumun her kesiminden bireylerin satranç sporuna ilgi duymasının sevindirici olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, sportif branş sayımızı artırmaya ve vatandaşlarımıza dilediği branşta eğitim sunmaya gayret ediyoruz. Satranç sporunun bireylerin kişisel gelişime sağladığı katkıyı düşündüğümüzde satranç sporuna gösterilen ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir İl Temsilciliği ve İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile birlikte çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Birçok şehrimizden sporcularımızı ve ailelerine ilçemizde ağırladık. İki gün boyunca keyifli mücadeleler izledik. Kazanan sporcuları tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

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Türkiye Satranç Federasyonu, Çiğli Belediyesi, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç sporcuları Çiğli'de kıyasıya yarıştı - Son Dakika Spor


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