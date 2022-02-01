Üye Girişi
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu - Son Dakika

Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu

01.02.2022 11:31

- Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci olan 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev damga vurdu.

- Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci olan 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev damga vurdu.

İpekyolu Belediyesi, zihinsel gelişimi desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi amacıyla turnuva düzenledi. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Satranç Turnuvası", İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde yapıldı. 16 yaş üzeri kadınlar ile erkekler, 16 yaş altı kadınlar ile erkekler ve elit oyuncular şeklinde beş ayrı kategoride düzenlenen turnuvada, her kategoride birinciye bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca ilk 10'a kalan yarışmacılara ise milli takım forması hediye edildi. Turnuva kapsamında elit oyuncular kategorisinde 9 yaşındaki Afgan İlyas Timushev ise 34 yaşındaki rakibini yenerek birinci oldu.

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, il genelinde yapmış oldukları satranç turnuvasında bugün elit oyuncular kategorisinde 500 kişinin yarıştığını söyledi. Aydın, "Akademisyen, doktor, öğretmen ve hemşire gibi birçok kamu kurumlarından da katılımın olduğu profesyonel oyuncularımız bugün yarışıyor. Yaklaşık iki haftadır sürdürdüğümüz turnuvamızın son günlerine yaklaşıyoruz. Yarışmalar çok büyük çekişmelere sahne oluyor. Biz de heyecan ile bekliyoruz. İpekyolu Belediyesi'nin bu tür faaliyetleri artarak devam edecek" dedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan 9 yaşındaki İlyas Timushev ise satranç oyunun güzel ve verimli olduğunu ifade ederek, sürekli satranç üzerinde çalıştığını söyledi.

Turnuva kapsamında kendi kategorilerinde yarışan İlyas Timushev, Hamittin Karakuş, Nehir Gül Erden, Şeyma Zeynep İncecik ve Melik Baver Adsız birinci gelerek ödüllerini aldı.

Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu
Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu

YORUMLAR
500

Satranç Turnuvası, İpekyolu, Afgan, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Satranç turnuvasına küçük İlyas damga vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement