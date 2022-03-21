Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

21.03.2022 15:20
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası'nda dereceye giren oyuncular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası'nda dereceye giren oyuncular ödüllendirildi.

19-20 Mart tarihleri arasında Çiğiltepe Spor Salonu'nda yapılan satranç turnuvasına 120'den fazla oyuncu katıldı. Turnuva 8-12 yaş ile açık grup kategorilerinde yapıldı. Turnuvada 8 yaş ve altı kategoride; Kerem Saraç birinci, Mehmet Efe Aksoy ikinci, Kerem Karabulut üçüncü, Ege Demir dördüncü ve Hayrullah Çetin beşinci oldu. 10 yaş ve altı kategoride; Muhammet Semih Düzgün birinci, Toprak Yiğit ikinci, Zeynep Serra Gelişgen üçüncü, Mevlüt Erkan dördüncü ve Meryem Bengisu Şahin beşinci oldu. 12 yaş ve altı kategoride; Mehmet Eymen Erbay birinci, Selahattin Gürbüz ikinci, Ahmet Efe Yiğit üçüncü, Kerem Samet Şener dördüncü ve Fatma Berra Gelişgen beşinci oldu. Son olarak açık kategoride ise Burak Dökmecioğlu birinci, Onur Öztürk ikinci, Muharrem Abalı üçüncü, Gürkan Çoban dördüncü, Batuhan Olasal ise beşinci oldu.

Satranç turnuvasına katılım sağlayan ve ter döken oyuncuların yakınları da salonda yerini aldı. Turnuvada mücadele eden oyuncuların aileleri de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Dört farklı kategoride dereceye giren oyunculara Afyonkarahisar Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde dereceye giren oyuncuların yanı sıra aileler ile birlikte de toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

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Satranç Turnuvası, Karahisar, gençlik, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika


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