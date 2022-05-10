Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor - Son Dakika
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Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor

10.05.2022 11:07
Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı 7-8 Mayıs tarihlerinde Muğla'da yapılan Turnuvada tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı 7-8 Mayıs tarihlerinde Muğla'da yapılan Turnuvada tüm maçları kazanarak şampiyon oldu. Menteşe Belediyespor'un şampiyon takımı Türkiye Kulüpler Şampiyonunda Muğla ilini temsil edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe Belediyespor Kulübünün satrançtan, masa tenisine, danstan voleybola kadar birçok alanda Menteşe'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirterek, "Sağlıklı bireylerin yetişmesinde sporun katkısı çok değerli. Bu anlamda sportif faaliyetlere önem veriyor, çocukların gençlerin sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için çalışıyoruz. Satranç takımımızda gerek yerel gerekse ulusal platformlarda katıldıkları turnuvalarda bizleri başarılı bir şekilde temsil ediyor. Hafta sonu Muğla'da yapılan satranç müsabakalarında tüm maçları kazanan takımımız şampiyon oldu. Şampiyon olan takımımız böylelikle Muğla ilini temsil ederek, Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Satranç sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları karşılaşmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Muğla'da yapılan Yöre Satranç Turnuvasında şampiyon olan Menteşe Belediyespor satranç takımına kupası ve madalyaları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından verildi. - MUĞLA

Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor
Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor
Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor
Satrançta şampiyon Menteşe Belediyespor

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Kaynak: İHA

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