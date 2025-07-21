Savate Takımları Taşkent İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Savate Takımları Taşkent İçin Hazırlanıyor

Savate Takımları Taşkent İçin Hazırlanıyor
21.07.2025 11:21
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Türk ve Azerbaycan Savate Milli Takımları, dünya şampiyonasına ortak kamp yapıyor.

Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına yönelik hazırlıklarını, Azerbaycan Milli Takımı ile omuz omuza sürdürüyor.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde 14-21 Temmuz'da 11 kadın, 16 erkek olmak üzere 27 sporcu ile dünya şampiyonasına hazırlanan Türk Milli Takımı'na, 8 sporcu ile Azerbaycan Milli Takımı da eşlik ediyor.

Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanan sporcular, derece elde edebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Savate Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Ekrem Pehlivan, AA muhabirine, 27 yıldır mücadele sporlarıyla uğraştığını söyledi.

İki Türk devleti olarak Özbekistan'da yapılacak müsabakalara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Pehlivan, "Burada hem tekniklerini artırıyoruz hem de kondisyon yüklüyoruz. Bu sayede yurt dışında yapılacak müsabakalarda en az 10 altın madalya almayı hedefliyoruz. Bütün özveriyle kampta elimizden geleni sporcularımızla beraber yapıyoruz." dedi.

Bulgaristan'da 2-6 Temmuz'da yapılan Savate Combat Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılar elde edildiğini ve milli takımın, dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Pehlivan, "Bazı ülkeler bu kampları üçlü, dörtlü yaparak farklı kültürleri görmek istiyor. Çünkü her ülkenin belli başlı iyi yaptığı teknikler var. Bu sebepten dolayı da kampımızı Azerbaycan ile beraber yapıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Takım Antrenörü Nagizade: "Birlikten doğan gücü göstereceğiz"

Azerbaycan Savate Milli Takım Antrenörü Taleh Nagizade de her iki ülkenin sporcularının hem teknik hem kondisyon çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Onlar bizden, biz de onlardan yeni şeyler öğreniyoruz. Birlikten doğan gücü bütün dünyaya göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı milli sporcu Beylerzade Ali de 3 yıldır savate sporuyla ilgilendiğine işaret ederek, "Buranın disiplini, yemekleri, her şeyi çok güzel. Türk Milli Takımı ile antrenman yaparak herkesten yeni şeyler öğrenmiş oluyoruz. Farklı insanlarla dövüşerek kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Türk kardeşlerimizle aynı alanda spor yapmak gurur verici." diye konuştu.

Savate Türk Milli Takımı sporcusu Ahmet Muhammed Kılıç da savatede Türkiye şampiyonu olduğunu, milli takımda Türkiye'yi temsil edeceğine dikkati çekerek, "Yoğun bir kamp süreci geçiriyoruz. Kamp çok zorlu ama bir o kadar da güzel, aile ortamı var. İşin ciddiyetini kavramış durumdayız. Azerbaycan Milli Takımı ile antrenmanlar da çok güzel geçiyor. Onlar bizlere bir şeyler katıyor, biz de onlara yeni şeyler katıyoruz. Şampiyonada bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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