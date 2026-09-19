Savic, Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un özgüven kazandığını söyledi - Son Dakika
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Savic, Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un özgüven kazandığını söyledi

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Savic, Galatasaray\'ı 4-0 yenen Trabzonspor\'un özgüven kazandığını söyledi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası konuşan kaptan Stefan Savic, Konya yenilgisinin ardından yaşanan hoca değişikliğine takımın iyi reaksiyon verdiğini ve bu derbiyle özgüven kazandığını söyledi.

TRABZONSPOR'un kaptanı Stefan Savic, "Umarım bu şekilde çalışmalarımıza devam edip aynı başarıyı devam ettirebiliriz. Takım o özgüveni kazandığını gösterdi. Umarım sezonun geri kalanında da bunu devam ettirebiliriz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo-mavililerin deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaptan Stefan Savic, maçın değerlendirmesine ilişkin, "Bizim için kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişikliği oldu. Ama takım iyi bir reaksiyon verdi. ve bugün bu önemli maçı bu büyük derbiyi kazanmak bizim için çok önemliydi" dedi.

Savic, hakem yönetimlerine ilişkin bir soruya, "Ben hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istiyorum. Sadece Trabzonspor'a karşı değil ligdeki tüm takımlara adil davranılması taraftarıyım" yanıtını verdi.

Takımın zor süreçleri atlatarak çabuk reaksiyon verdiğini söyleyen Savic, "Benim aslında kime karşı oynadığım, kime karşı savunma yaptığım önemli değil. Bizim takım olarak çalıştığımız şeyleri yapmış ya da yapabilmiş olmamız önemli. Aslında bu maçın sonucunun da bunu gayet iyi gösterdiğini düşünüyorum. Aslında bu tarz değişikliklerin kolay olmadığını söyleyebilirim. Ama takım bu sürece iyi uyum sağladı ve iyi de bir tepki verdi. Zaten bunu bugün aldığımız skordan görebilirsiniz. Umarım bu şekilde çalışmalarımıza devam edip aynı başarıyı devam ettirebiliriz. Takım o özgüveni kazandığını gösterdi. Umarım sezonun geri kalanında da bunu devam ettirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Stefan SavicGalatasarayTrabzonsporFutbolKonyaSporSon Dakika

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