Savic: Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın kaptanı Stefan Savic, son saniyeye kadar büyük bir mücadele örneği ortaya koyduklarını kaydederek, "Öncelikle şunu ifade edebilirim rahatlıkla bugün saha da neyimiz varsa vermeye çalıştık. Son saniyede yenilen gol belki büyük bir şanssızlık. Son saniyeye kadar gerçekten büyük bir mücadele örneği ortaya koymuştuk. Gerçekten kazanmayı da hak etmiştik diye düşünüyorum ben. 3 puan alabilmiş olsaydık bugün şampiyonluk yarışındaki mücadele tabii ki devam edecekti. Hala devam ediyor. Bu mücadeleyi vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde oynanacak maçlar var asla pes edecek değiliz. Son saniye son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üzücü oldu ama önümüzde oynayacak çok maç var" dedi.

"Rakibimiz belki de ellerinde var olan tüm oyuncuları ile birlikte hücuma gelmişti" diyen Savic, "Aslında kaleyi kapatmaya çalıştım. Kafa vuruşu tam olarak köşeye çıkarılması zor bir yere gitti, şanssızlık. Takım her şeyi vermeye çalıştı. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Bu takım asla yılmıyor. Asla kollarını indirmeden savaşmaya devam ediyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu takım savaşmaya devam ediyor. Bu takım mücadele vermeye devam edecek. Son saniye, son maça kadar o mücadele her zaman verilecek" şeklinde konuştu.

"Bu takım son saniyeye kadar her zaman mücadelesini sürdürüyor"

Genç oyuncuların üzerine bir takım inşa ettiklerini kaydeden Savic, "Bazen insanların unuttuklarını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray bu takımların arasında Beşiktaş'ı da sayabiliriz. Bu takımların ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını ve Trabzonspor'un yaptığı yatırımlarının çoğunu genç oyunculara yaptığını ekonomik olarak tabi ki daha düşük bütçe ile yatırım yaptığını ve halen daha bu yarışta olduğunu, son saniyeye kadar bu yarışı verdiğini çok iyi mücadele örneği gösterdiğini insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz büyük rakamlar harcayarak büyük rakamları bu futbol dünyasına sokarak mücadele örneği göstermeye çalışıyorlar. Trabzonspor çok daha düşük bütçe ile belki çok daha genç oyuncularla onlara yatırım yaparak son saniyeye kadar yarışını sürdürüyor. Geçen seneyi de aklımızdan çıkarmamız gerekir. Ne kadar sıkıntılar çektiğimizi unutmamız gerekir. Bu sene hep genç oyunculara yatırım yaptık. Onların üzerine bir takım inşa ettik. Bu takım son saniyeye kadar her zaman mücadelesini sürdürüyor. Bu harika takıma, oyunculara ve taraftara kaptanlık yapıyor olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu sene çok az bir maç kaldı. Çok iyi bir yerde bitireceğiz. Bu takımın gerçek etkisini önümüzdeki sene göstereceğini düşünüyorum. Çok iyi iş yapacağımızı düşünüyorum. Bu sene önemli bir yatırım yaptık. Bunun karşılılığını önümüzdeki yıl alacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Trabzonspor'a karşı olduğu durumlarda çok rahat penaltılar çalınabiliyor"

"Alanyaspor maçında bize karşı penaltı dışında belki de hiçbir pozisyonu yoktu" diyen Savic, "Bize karşı gol bulabilecekleri başka bir pozisyon da olmamıştı. Penaltının da çok net penaltı olmadığını düşünüyorum. Trabzonspor'a karşı olduğu durumlarda çok rahat penaltılar çalınabiliyor. Bugün sizin de gördüğünüz gibi ilk yarıda çok net penaltımız verilmedi. Çok net bir penaltıydı. Bizim aleyhimize olduğunda çok ucuz penaltılar çalınabiliyor. Düştüğümüz durumun panikle alakası yok. Rakibimizin gol atmaya ihtiyacı vardı. Gol atmak için gelmişlerdi. İyi de savunma yaptık aslında. O ana kadar iyi savunduk, belki de sadece o pozisyonu savunamadık. Orada rakibimiz şanslıydı. Trabzonspor, gösterdiği mücadeleyle rakiplerinin saha içerisindeki saygısını kazanmış durumda. Bu çok önemli bir durum. O saygıyı hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı. - TRABZON