Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi

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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Maçın başında VakıfBank'ın aldığı sayı sonrası yaşanan sevinç anları viral oldu. Ayrıca mücadelenin ilk dakikalarında Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi.

05.04.2024 11:26  Güncelleme: 11:30
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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

MAÇA DAMGA VURDU

Mücadeleye henüz maçın başında Vakıfbank'ın aldığı sayı sonrası yaşanan sevinç damga vurdu. O anlar kısa sürede viral oldu.

OYUNCULARIN DUDAKLARI BİRBİRİNE DEĞDİ

Mücadelenin ilk dakikalarında oldukça ilginç bir an yaşandı. Alınan bir sayının ardından Vakıfbank oyuncuları sevinç yaşarken istemeden Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi.

Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank\'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vakıflar Bankası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

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