Sazlıspor Namağlup Şampiyon Olarak Süper Amatör Lig\'e Yükseldi

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Söke temsilcisi Sazlıspor, 1. Amatör Küme 5. Grupta maçlarının tamamını kazanarak namağlup şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükseldi. Elde ettiği başarıyla büyük bir sevinç yaşayan kulüp, şampiyonluk kupasını Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın elinden aldı.

Sazlı stadındaki tören, Sazlıspor'un futbolcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve taraftarlarının coşkulu katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sazlıspor'un azmi ve başarısıyla tüm Söke'ye ilham verdiğini belirterek, "Bu büyük başarı ilçemiz için gurur kaynağıdır. Sazlıspor'u ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi. Başkan Arıkan amatör sprora her daim destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şampiyonluk kupasını kaldıran takım oyuncuları, taraftarların alkışları eşliğinde mutluluklarını paylaştı. Yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Sazlıspor, başarılarını bir üst seviyeye taşımak için hazırlıklara şimdiden başladı.

Törende ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Evren Gül, Söke Belediye Meclis Üyesi Reşit Ünalkızılırmak, Sazlı Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman, Kulüp Başkanları Hüseyin Mecu ve Önder Arslan ile kulüp yönetici de bulundu. - AYDIN