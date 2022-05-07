Schalke 04 Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi - Son Dakika
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Schalke 04 Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi

07.05.2022 23:56
Schalke 04 Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) lider durumda bulunan Schalke 04, sezonun bitimine 1 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) lider durumda bulunan Schalke 04, sezonun bitimine 1 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

Schalke 04, Bundesliga 2'nin 33. haftasında Veltins Arena'da ağırladığı St. Pauli'yi 3-2 mağlup etti.

Puanını 62'ye çıkaran Schalke 04, 57'şer puanı bulunan en yakın rakipleri Hamburg, Darmstadt 98 ile bir maç eksiği olan Werder Bremen ile puan farkını 5'e çıkardı.

Böylelikle sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Schalke 04, bir yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

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Bundesliga, Darmstadt, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Schalke 04 Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi - Son Dakika


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