Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim - Son Dakika
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Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim

Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
14.07.2025 18:12
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, milli formayı büyük bir gururla giydiğini ve Türkiye için oynamak istediğini söyledi. Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, milli formayı büyük bir gururla giydiğini ve fırsat verilmesi halinde her zaman Türkiye için oynamak istediğini söyledi.

'TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAK İSTERİM'

Wilbekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sürecin istemediği bir şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, "Darüşşafaka formasıyla bu ülkeye geldim ve üç sezon geçirdim. Fenerbahçe formasıyla da dördüncü sezonuma gireceğim. Bu süreçte çok fazla özel anı ve başarıyı bu ülkede yaşadım. Bu özel anlardan biri de kesinlikle Türk Milli Takımı'nda yer alabilmekti. Geçmişte yaşanan sürece tekrar dönmek istemiyorum ama sonuç olarak bu durum benim hiç istemediğim bir şekilde sonuçlandı. Belirtmek isterim ki ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile tarihi bir sezon geçirdiklerini anlatan Wilbekin, sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Benim için şanssız bir dönemdi ama maalesef sakatlıklar da bu oyunun, bu işin bir parçası. Önemli olan bu süreçleri güçlü bir şekilde atlatıp hedeflerinize kaldığınız yerden devam edebilecek seviyeye gelmek ve ben de buna gayret ettim. Tabii en büyük tesellim ve mutluluk kaynağım, takım arkadaşlarımın geçirdiği harika sezon oldu. Aslında karmaşık duygular yaşadım çünkü onlarla sahada olup birlikte mücadele etmek isterdim. Ama sonuçta takımımım için çok iyi bir sezondu. Benim de en büyük amacım gelecek sezon en iyi şekilde sahalara dönüş yapıp kazanılacak yeni kupalarda onlarla birlikte olmak."

Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim

TÜM KUPALARIN ŞAMPİYONU OLARAK ZOR BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR'

Wilbekin, tüm kupaları kazanmış bir takım oldukları için yeni sezonun daha zorlu geçeceğini belirtti.

Fenerbahçe ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Wilbekin, "Türkiye benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'de üç sezonu geride bıraktım. Elbette son sezonu şanssız geçmiş olsa da tüm bu yılların ardından buraya önemli bir aidiyet hissediyorum. Önümde Fenerbahçe Beko formasıyla yapacak çok fazla iş olduğunu hissediyorum. Kendimi bu hedef doğrultusunda hem fiziksel hem de mental olarak yeni sezona bu şekilde hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon meydan okumaya hazır olduklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Gelecek sezon tüm takımların hedef maç, hedef rakip olarak göreceği bir takım olacağız. Tüm kupaların şampiyonu olarak zor bir sezon bizi bekliyor ama bu çok büyük bir meydan okuma. Ben ve takım arkadaşlarım buna hazır olacağız. Her zaman adım adım gitmek, hep bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. Mümkün olan en iyi hazırlık dönemini geçirip sezona girecek, sonra da sezonun en kritik dönemlerine doğru form tutarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

'İLK MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Wilbekin, sözlerini Fenerbahçe taraftarına ilişkin şu ifadelerle sonlandırdı: "Tarihi bir sezon geride kaldı ve elbette bu başarıda onların payı büyüktü. Gelecek sezon yine büyük hedeflerle yola çıkacağız ve bu amaç doğrultusunda en büyük destekçimiz yine onlar olacak. Kişisel olarak onlarla buluşmayı çok özledim ve onların karşısına çıkacağım ilk maç için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim - Son Dakika

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