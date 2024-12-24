Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılarak tarihe geçecek - Son Dakika
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Spor

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılarak tarihe geçecek

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Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Sebastian Szymanski ile ayrılık gündemde. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde Polonyalı yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve bonservisini 15 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Szymanski, bu rakama ayrılırsa kulüp tarihinin en pahalı 8. satışı olacak.

24.12.2024 16:12
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Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldızlarından olan Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'nun gelişiyle adeta dibi gördü. Sarı-lacivertliler, bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı yıldız için kararını verdi.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe, hayal kırıklığı yaratan Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir. Sarı-lacivertli kulübün, geçen sezonunu mumla aratan performansı sonrası Szymanski için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Ara transfer döneminde Szymanski'nin talipleriyle masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için belirlediği rakam da ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre Kanarya, Szymanski'ye talip olan takımlardan 15 milyon euro bonservis talep edecek.

KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Öte yandan Polonyalı 10 numara, takımdan ayrılırken kulüp tarihine de geçebilir. Sebastian Szymanski transferinin sarı-lacivertlilerin talep ettiği bu rakama gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin en pahalı 8. futbolcu satışı olacak.

GEÇEN SEZONUNU ARATIYOR

Geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergileyen Sebastian Szymanski, bu sezon ise beklentilerin çok altında kaldı. Geçen sezonundan eser kalmayanSzymanski, bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik katkı sağldı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı 10 numaranın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe\'den ayrılarak tarihe geçecek

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Son Dakika Spor Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılarak tarihe geçecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Naşla Şampiyon GS 12 8 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    iyi topçu olsa gs alırdı. 3 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA ŞU GIRAKLANAN BIRI VARDI, FLORYANIN KALBI DEN ALDIK DIYORDU KIM O 2 2 Yanıtla
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