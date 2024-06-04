Sebastian Szymanski: Mourinho Türk futboluna uyacak - Son Dakika
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Sebastian Szymanski: Mourinho Türk futboluna uyacak

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, milli takım kampında yaptığı açıklamada, Mourinho'nun Türk futboluna uyacağını düşündüğünü belirtti. Szymanski, Fenerbahçe'deki geleceği hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

04.06.2024 14:59
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Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, milli takım kampında yaptığı açıklamada, "Mourinho futbolun en büyük teknik direktörlerinden birisi. Kulübüme gelmesini beklemiyordum. Türk futboluna uyacağını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, ülkesinin milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe ile geçirdiği sezonu değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon başarılı sayılabiliriz ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık ve şampiyon olamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı" diye konuştu.

"Mourinho'nun Türk futboluna uyacağını düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile henüz konuşmadıklarını ama kendisinin Türk futboluna uyacağını düşündüğünü belirten Szymanski, "Mourinho futbolun en büyük teknik direktörlerinden birisi. Kulübüme gelmesini beklemiyordum. Türk futboluna uyacağını düşünüyorum. Türkiye'de çok fazla tutku var, Mourinho da bunu seviyor. Henüz kendisiyle konuşmadım. Çok işi var, ben de milli takımdayım. Konuşmak için fazlasıyla zamanımız olacak. Daha fazla konuşmak için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Son olarak Fenerbahçe'deki geleceğine dair de açıklamada bulunan Sebastian Szymanski, "Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Milli takıma odaklanıyorum. Elbette bu kadar iyi bir sezonun ardından ve Mourinho'nun da gelmesiyle bağlantılı olarak, Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Elbette her şey olabilir, hiçbir şeyden emin olamazsınız ama ben bu durumdan memnunum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sebastian Szymanski: Mourinho Türk futboluna uyacak - Son Dakika

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