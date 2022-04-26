Seçer: "Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir" - Son Dakika
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Seçer: "Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir"

26.04.2022 11:32
Seçer: "Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin ilkokul öğrencilerine yönelik interaktif olarak düzenlediği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' konulu eğitim programına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin ilkokul öğrencilerine yönelik interaktif olarak düzenlediği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' konulu eğitim programına katıldı.

Eğitimin ilk gününe Başkan Seçer'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, bürokratlar ile daire başkanları ve çok sayıda çocuk katıldı. Çocukların coşkuyla karşıladığı Başkan Seçer, salonun ve çocukların enerjisinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Böyle güzel bir tabloyla karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Bizim çocuklarımız sporu çok seviyor. Burada bir mesaj var çocuklar, bunu unutmayın, bu yaşta bunu öğrenin; bir eline nesi var, iki elin sesi var. Demek ki birlikten ne doğuyormuş? Kuvvet doğuyormuş. İşte onun için ortam çok güzel. Herkes işin bir ucundan tutunca böyle güzel sonuçlar çıkıyor. Sizler bugünlerde öğrendiklerinizi yarınlarda, büyüdüğünüz zaman uygulayacaksınız" dedi.

"Spor; barıştır, kardeşliktir, dürüstlüktür"

Başkan Seçer, çocuklara sporun ne anlama geldiğini sordu. Çocuklardan hep bir ağızdan 'sağlık' ve 'kardeşlik' cevabını aldı. Sporun ve eğitimin önemine değinen Seçer, "Spora dair çok güzel şeyler anlatılıyor. Spor; barıştır, kardeşliktir, dürüstlüktür, çalışmaktır, disiplindir, birliktir, beraberliktir. Herkes öğrenmiş. Demek ki eğitim iyi gidiyor, gayet güzel gidiyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Seçer'e plaket takdim edildi. Başkan Seçer, günün anısına sahneden çocuklarla birlikte öz çekim yaptı.

Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Çocukların ve gençlerin fiziksel aktivitelere katılımını teşvik etmek, spor yoluyla bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği dünyadaki en önemli eğitim projelerinden olan ve pek çok ödül alan 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi', çocuklara eğitim verirken aynı zamanda eğlendiren interaktif bir eğitim projesi olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin talebi ve daveti üzerine gelen eğitim ekibi, 3 gün boyunca Kongre ve Sergi Sarayında 9-11 yaş arası toplam 6 bin 300 öğrenciye eğitim verecek. 45 dakikalık interaktif sunumlarla çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Spor kültürü ve ahlakı, olimpiyat oyunları ve felsefesi, fair play, çevre duyarlılığı gibi konular çeşitli film ve animasyonlar, renkli görseller ve ödüllü küçük yarışmalarla anlatılıyor. - MERSİN

Seçer: Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir
Seçer: Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir
Seçer: Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir
Seçer: Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Vahap Seçer, gençlik, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seçer: 'Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir' - Son Dakika


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