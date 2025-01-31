Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek - Son Dakika
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Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

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Yüksek faizli fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı. Erzan'ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verilirken, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu tekrar ifade verecek.

31.01.2025 15:36
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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı.

2 KİŞİ İÇİN ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, Erzan'ın genel müdür ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

CEZA İSTEMLERİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

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Son Dakika Spor Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emrullah Tetik:
    sonra ne mi olucak o kadıncağız bilmem kaç sene ceza alıcak diğerleri kandırılmış ve dolandırılmış sayılacak nokta 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    seçil erzanın sucu yok suçlular ona parayı verenler de suçlu 24 0 Yanıtla
  • Celal Meler:
    İMPARAGÖZ!!!!!! AÇ GÖZLÜLERİN SONU budurrrrr 13 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Bunlar AKP desteği ile bankaya yıkacak bu işi görürsünüz 8 2 Yanıtla
  • murat2069:
    bu adalet sisteminde birşey olmaz ortada para var 3 ay yatar dayı bulur çıkar bunun gibi dilan rıza sarrap todex kimler çıkmadıki 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para diye Ölüyorlar 6 1 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    paralara bak sen 7 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Faiz lobisi birisi para delisi diğeri çakma kabadayi 5 0 Yanıtla
  • Yasin null:
    Fatih Terim fonu ne zaman ismi değişti 5 0 Yanıtla
  • Mustafa efiloğlu:
    1 ay sonra çıkarlar burda adalet yok 3 0 Yanıtla
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