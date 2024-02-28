Seçil Erzan\'ın Fatih Terim\'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmaktan yargılanan Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasında geçen konuşmalar da dava dosyasına girdi. Erzan'ın silinen fotoğrafların imajı alındı. Fatih Terim'i defterine 'F.T' ve 'HOCA' olarak kaydeden Erzan'ın deneyimli teknik adama 10 milyon dolar para ödeme yaptığı görüldü.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile aralarında geçen mesajlara da yer verildi.
MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Seçil Erzan'ın Hakan Ateş'le yaptığı görüşme 2018 ve 2020 yıllarını arasında gerçekleşmiş. Erzan'ın eski sevgilisi Nuri Köşkdere ile yaptığı konuşmada, duyduğu pişmanlığı "İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti. Hayatlarını mahvettim" sözleriyle özetlemiş.
Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile 28 Şubat 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma şöyle:
Seçil Erzan: Mehmet Bey müsait misiniz?
Mehmet Aydoğdu: Merhaba. Dubai'deyim.
Seçil Erzan: Selam
Mehmet Aydoğdu: Toplantı. Buradan yaz.
Seçil Erzan: Amanın))) Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?
Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca'yı ne yaptın. Arayacaktın?
Seçil Erzan: Bodrum'da gelince arayacağım. Bende yanına geçeceğim.
Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?
Seçil Erzan: Kullandırdım. Borcunu ödedi.
Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin. Arda'yı verebiliyorsan ver.
Seçil Erzan: Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?
Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver.
Seçil Erzan: Şermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.
Mehmet Aydoğdu: Söyle. Yüksek faizle vercem deme. Cesur ol.
Seçil Erzan: Yok hemen hayır der. Net
Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz. Yarın dönüyorum.
Telefondaki fotoğraflar incelendiğinde dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen fotoğraflar olduğu ve daha sonra bu fotoğrafların bir çoğunun Seçil Erzan'ın telefonundan silindiği görülmüş, alınan imaj yardımı ile silinen fotoğraflar geri getirildi. Fotoğraflar incelendiğinde ajanda üzerinde "ATİLLA", "ALİ", "NUR", "NAZLI", "HOCA", "F.T", "UMUT" "TANIN", "MERVE", "HÜSEYiN", "MOCG", "NURAY", "ENİŞTE", "TEYZE", "DERAS", "SÜLEYMAN", "ERKAN" gibi ibareler yazdığı ve ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların notlarının tutulduğu görüldü.
Erzan'ın 'F.T' ve 'HOCA' diye kod verdiği kişiden alınan ve verilen para şöyle kaydedilmiş:
Hocam: 9 Mayıs 2.000.000 TL ödendi Umut geldi aldı,Hoca: 10 mio usd ->Ocak 28 Kasım 6.950 usd F.T=> 1.000.000 TL + (F.T'ye 1 mart 1.505 ödendi) 2000 ödendi => 1.800 mociden geldi 25 şubatta 1 mio Hocaya verdim. 800 kaldı, (Hocaya 2 mio TL+70.000 usd 9 mayıs ödendi)
Seçil Erzan'ın ortadan kaybolduğu tarih olan 7 Nisan'da Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak ve Ayhan Akman'ın Erzan'a attığı son mesajlar da dava dosyasına girdi. Bahçekapılı'nın Erzan'a attığı son mesajda, "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum" derken, Emre Çolak, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu. Şaka mı yapıyorsun ya" mesajı atmış. Ayhan Akman ise, "Ben artık bu işi soracağım. Aramayı düşünmüyor musun?" dediği görüldü.
Son Dakika › Spor › Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?