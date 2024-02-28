Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı

Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.

28.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:18
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Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmaktan yargılanan Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasında geçen konuşmalar da dava dosyasına girdi. Erzan'ın silinen fotoğrafların imajı alındı. Fatih Terim'i defterine 'F.T' ve 'HOCA' olarak kaydeden Erzan'ın deneyimli teknik adama 10 milyon dolar para ödeme yaptığı görüldü.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile aralarında geçen mesajlara da yer verildi.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Seçil Erzan'ın Hakan Ateş'le yaptığı görüşme 2018 ve 2020 yıllarını arasında gerçekleşmiş. Erzan'ın eski sevgilisi Nuri Köşkdere ile yaptığı konuşmada, duyduğu pişmanlığı "İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti. Hayatlarını mahvettim" sözleriyle özetlemiş.

"ARDA'YA 2 MİLYON VEREBİLİR MİYİM?"

Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile 28 Şubat 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma şöyle:

Seçil Erzan: Mehmet Bey müsait misiniz?

Mehmet Aydoğdu: Merhaba. Dubai'deyim.

Seçil Erzan: Selam

Mehmet Aydoğdu: Toplantı. Buradan yaz.

Seçil Erzan: Amanın))) Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca'yı ne yaptın. Arayacaktın?

Seçil Erzan: Bodrum'da gelince arayacağım. Bende yanına geçeceğim.

Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?

Seçil Erzan: Kullandırdım. Borcunu ödedi.

"YÜKSEK FAİZLE VERCEM DEME, CESUR OL"

Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin. Arda'yı verebiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Arda'ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Şermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.

Mehmet Aydoğdu: Söyle. Yüksek faizle vercem deme. Cesur ol.

Seçil Erzan: Yok hemen hayır der. Net

Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz. Yarın dönüyorum.

FATİH TERİM'İN VERDİĞİ VE ALDIĞI PARALARIN KAYDI

Telefondaki fotoğraflar incelendiğinde dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen fotoğraflar olduğu ve daha sonra bu fotoğrafların bir çoğunun Seçil Erzan'ın telefonundan silindiği görülmüş, alınan imaj yardımı ile silinen fotoğraflar geri getirildi. Fotoğraflar incelendiğinde ajanda üzerinde "ATİLLA", "ALİ", "NUR", "NAZLI", "HOCA", "F.T", "UMUT" "TANIN", "MERVE", "HÜSEYiN", "MOCG", "NURAY", "ENİŞTE", "TEYZE", "DERAS", "SÜLEYMAN", "ERKAN" gibi ibareler yazdığı ve ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların notlarının tutulduğu görüldü.

Erzan'ın 'F.T' ve 'HOCA' diye kod verdiği kişiden alınan ve verilen para şöyle kaydedilmiş:

Hocam: 9 Mayıs 2.000.000 TL ödendi Umut geldi aldı,Hoca: 10 mio usd ->Ocak 28 Kasım 6.950 usd F.T=> 1.000.000 TL + (F.T'ye 1 mart 1.505 ödendi) 2000 ödendi => 1.800 mociden geldi 25 şubatta 1 mio Hocaya verdim. 800 kaldı, (Hocaya 2 mio TL+70.000 usd 9 mayıs ödendi)

7 NİSAN MESAJLARI: ŞİMDİ HOCAYI ARIYORUM

Seçil Erzan'ın ortadan kaybolduğu tarih olan 7 Nisan'da Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak ve Ayhan Akman'ın Erzan'a attığı son mesajlar da dava dosyasına girdi. Bahçekapılı'nın Erzan'a attığı son mesajda, "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum" derken, Emre Çolak, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu. Şaka mı yapıyorsun ya" mesajı atmış. Ayhan Akman ise, "Ben artık bu işi soracağım. Aramayı düşünmüyor musun?" dediği görüldü.

Seçil Erzan\'ın Fatih Terim\'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı

Fatih Terim, Seçil Erzan, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçil Erzan'ın Fatih Terim'den aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • süleyman hakan gökşen: ne kadar ayıp, kişilerin konuşmaları nasıl oluyor da deşifre ediliyor, bu suç değil mi? dahası, Türkiye'de buna benzer neler olmuyor ki ? para kazanmak için kişiler değişik yolları deneyebilirler, onları ilgilendiren bir konu, kazanırlar, kaybederler, bizlere ne ? çok daha önemli sorunlarımız varken, bunlardan söz etmek neyin nesidir? 12 90 Yanıtla
  • Muhammed Kalkan: Fatih terim kaçtı ama :) 76 6 Yanıtla
  • Bekir Parlaktas: Allah doyursun gözünüzü.Yiyeceğin bir kap yemek 67 2 Yanıtla
  • MERT UYSAL: Panathinaikos a gidiyim göz önünde olmayım dedi ama yemezler, bakalım ifade vermeye gelecek mi yoksa sen imparatorsun gelmene gerek yok aynen devam hocam mı denip korunmaya devam mı edilecek merakla bekliyoruz bakalım 60 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bize ne? 4 34 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Para kadın gibidir. Vezirde eder rezilde. Paranın olduğu yerde kadından uzak durucaksın, kadının olduğu yerde paradan uzak durucaksın. İkisinide ayri ayri, gizli seviceksinki başını ağırtmasın. 32 2 Yanıtla
  • Murat D.: Öylede islemler kayıt dışı oluyor. Yani devlet dolandırılıyor. Devlet kim biziz. Sonra faturasını biz ödüyoruz. Tabikide her şey bizi ilgilendiriyor. Hesap versinler adalete ve halka. Keşke herkese böyle çökseler hesap sorsalar. 26 2
  • Serkan Basar: fonotore 19 1 Yanıtla
  • kenan özkaya: Bu olayın patlak verdiği sırada hocanın, Yunanistan'a gitmesi de, hani büyük tesadüf. 11 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: boşuna dememişler, "zenginin parası, züğürt'ün çenesini yorar" diye... 0 8 Yanıtla
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